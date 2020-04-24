"Я сразу понял, что идея выстрелит": как запустить сервис онлайн-психотерапии

Если вы чувствуете, что пандемия коронавируса и вынужденная изоляция заставляют вас тревожиться и переживать сильнее обычного, этот выпуск вам пригодится. Мы поговорили с Данилой Антоновским, в 2017 году он запустил "Ясно" — первый в России сервис для онлайн-консультаций с психотерапевтом. К этому проекту он пришел через свой же опыт: сначала начал заниматься психотерапией как клиент, потом понял, что потребность в этом у окружающих огромная, а рынка фактически нет. Сейчас сервис "Ясно" — это около 100 специалистов и более 1500 консультаций в месяц. Как оценить перспективы специфического бизнеса? Кто приходит на онлайн-приемы? И как найти психотерапевта и понять, что он действительно хороший?
"Я понял, что идея выстрелит, еще до того, как мы начали": как запустить сервис онлайн-психотерапии
- 00:43 — Путь от журнала GQ до онлайн-психотерапии
- 4:48 — Как и где искать "правильных" психотерапевтов для такого сервиса?
- 7:38 — О вложениях на старте проекта
- 10:30 — О клиентах и расценках
- 12:11 — О рынке психотерапии и конкурентах
- 13:37 — Как определить, что психотерапевт действительно хороший?
- 17:30 — Сколько денег приносит такой бизнес?
- 21:15 — О страхах и сожалениях