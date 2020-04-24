"Я сразу понял, что идея выстрелит": как запустить сервис онлайн-психотерапии

Если вы чувствуете, что пандемия коронавируса и вынужденная изоляция заставляют вас тревожиться и переживать сильнее обычного, этот выпуск вам пригодится. Мы поговорили с Данилой Антоновским, в 2017 году он запустил "Ясно" — первый в России сервис для онлайн-консультаций с психотерапевтом. К этому проекту он пришел через свой же опыт: сначала начал заниматься психотерапией как клиент, потом понял, что потребность в этом у окружающих огромная, а рынка фактически нет. Сейчас сервис "Ясно" — это около 100 специалистов и более 1500 консультаций в месяц. Как оценить перспективы специфического бизнеса? Кто приходит на онлайн-приемы? И как найти психотерапевта и понять, что он действительно хороший?