"Для многих гаджеты — это вопрос выживания": как справляются с карантином сервис-центры

Дмитрий Дружбин основал сервисный центр Fixed.One в 2015-м году: помощь друзьям и знакомым с ноутбуками и смартфонами выросла в полноценный бизнес. А в условиях самоизоляции и удаленной работы гаджеты стали предметами первой необходимости. Можно ли на карантине привлечь новых клиентов и не потерять старых, как пандемия изменит наше отношение к технике и что делать с людьми, которые могут заплатить за ремонт только после карантина — об этом новый выпуск подкаста "Семейный подряд".
04:47 — Как понять, когда и как нужно перестроить работу?
08:12 — Как найти клиентов в условиях изоляции?
12:53 — Как кризис изменит сферу сервиса?
15:50 — Об отношениях с арендодателями
17:38 — Как пандемия изменит отношение потребителей к технике?
19:02 — О помощи малому бизнесу
Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.
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