"Для многих гаджеты — это вопрос выживания": как справляются с карантином сервис-центры

Дмитрий Дружбин основал сервисный центр Fixed.One в 2015-м году: помощь друзьям и знакомым с ноутбуками и смартфонами выросла в полноценный бизнес. А в условиях самоизоляции и удаленной работы гаджеты стали предметами первой необходимости. Можно ли на карантине привлечь новых клиентов и не потерять старых, как пандемия изменит наше отношение к технике и что делать с людьми, которые могут заплатить за ремонт только после карантина — об этом новый выпуск подкаста "Семейный подряд".