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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Непонятно, что будет с экономикой. Нам страшно": что делать салонам красоты в изоляции

Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

Это 11-й выпуск подкаста "Семейный подряд", в котором мы обсуждаем с предпринимателями их бизнес. В этот раз мы решили поговорить не о финансовых вопросах, а о том, как морально пережить остановку работы во время пандемии и кризиса. Гость выпуска — основательница сети салонов красоты Cut and Color Ольга Колесникова. Что делать парикмахеру в онлайне? Как выжить в условиях изоляции? И что предпринять после нее, если клиенты решат экономить?

"Мы не понимаем, что будет с экономикой. Нам очень страшно": что делать салонам красоты в изоляции

Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.

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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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