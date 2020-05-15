"Непонятно, что будет с экономикой. Нам страшно": что делать салонам красоты в изоляции

Это 11-й выпуск подкаста "Семейный подряд", в котором мы обсуждаем с предпринимателями их бизнес. В этот раз мы решили поговорить не о финансовых вопросах, а о том, как морально пережить остановку работы во время пандемии и кризиса. Гость выпуска — основательница сети салонов красоты Cut and Color Ольга Колесникова. Что делать парикмахеру в онлайне? Как выжить в условиях изоляции? И что предпринять после нее, если клиенты решат экономить?
"Мы не понимаем, что будет с экономикой. Нам очень страшно": что делать салонам красоты в изоляции
Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.
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