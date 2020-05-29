Накануне карантина и самоизоляции мы позвали в "Семейный подряд" основателя "Теремка" Михаила Гончарова. Сегодня эта сеть ресторанов русской кухни одна из самых популярных в России. Гончаров учился на четвертом курсе на факультете вычислительной математики и кибернетики, когда придумал (точнее, подсмотрел во Франции) бизнес с блинными киосками. Зачем Гончаров писал Лужкову? Как появился первый киоск "Теремка"? Как влияют на бизнес арендодатели? И умеет ли Михаил сам готовить блины?
"Если дело хорошее, оно обязательно даст прибыль": как начинался "Теремок"
- 6:04 — С чего начиналась сеть "Теремок"?
- 11:45 — О спросе на блины и конкурентах
- 18:15 — Об отношениях с арендаторами
- 21:25 — О возможной продаже "Теремка", личных недостатках и сожалениях
Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.
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