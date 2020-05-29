"Если дело хорошее, оно обязательно даст прибыль": как начинался "Теремок"

Накануне карантина и самоизоляции мы позвали в "Семейный подряд" основателя "Теремка" Михаила Гончарова. Сегодня эта сеть ресторанов русской кухни одна из самых популярных в России. Гончаров учился на четвертом курсе на факультете вычислительной математики и кибернетики, когда придумал (точнее, подсмотрел во Франции) бизнес с блинными киосками. Зачем Гончаров писал Лужкову? Как появился первый киоск "Теремка"? Как влияют на бизнес арендодатели? И умеет ли Михаил сам готовить блины?