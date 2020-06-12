"Самым сложным было обуздать свой страх": как сохранить социальный бизнес

Последние несколько недель мы приглашали в "Семейный подряд" бизнесменов и спрашивали, как они пытаются сохранить свое дело во время карантина и кризиса. Сегодня мы решили узнать, как выживает социальный бизнес. Наша гостья — Ольга Призова, директор благотворительного фонда помощи людям с ментальными нарушениями "Единение". Одно из направлений работы фонда — инклюзивные мастерские "Сундук", где люди с ментальными нарушениями занимаются ремеслом и получают психологическую помощь.