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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Самым сложным было обуздать свой страх": как сохранить социальный бизнес

Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

Последние несколько недель мы приглашали в "Семейный подряд" бизнесменов и спрашивали, как они пытаются сохранить свое дело во время карантина и кризиса. Сегодня мы решили узнать, как выживает социальный бизнес. Наша гостья — Ольга Призова, директор благотворительного фонда помощи людям с ментальными нарушениями "Единение". Одно из направлений работы фонда — инклюзивные мастерские "Сундук", где люди с ментальными нарушениями занимаются ремеслом и получают психологическую помощь.

"Самым сложным было обуздать свой страх": как сохранить социальный бизнес
  • 1:09 - Как устроены инклюзивные мастерские и что они дают ученикам?
  • 5:53 - Социальный бизнес в условиях пандемии
  • 15:22 - Можно ли найти деньги во время кризиса и как их сохранить?
  • 19:56 - О поддержке некоммерческих организаций
  • 22:02 — Как справиться со страхом на карантине?

Это последний выпуск первого сезона, мы вернемся в начале августа с новыми героями и новыми историями о том, как бизнес меняет человека.

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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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