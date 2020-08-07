{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Нужно бросаться в омут, но четко его выбрав": как перейти от философии к обжарке кофе

Артем Темиров Арсений Горшенин/Пресс-служба Beat Film Festival
Описание
Артем Темиров
© Арсений Горшенин/Пресс-служба Beat Film Festival

Начинаем второй сезон "Семейного подряда"! Наш первый гость — сооснователь кофейного кооператива "Черный" Артем Темиров. Это необычный для России проект: кооператив основан на справедливом распределении ресурсов среди учредителей. "Черный" занимается обжаркой кофейного зерна и поставляет его кофейням, а еще продает посетителям по подписке. Зачем выбирать непривычную для страны форму управления бизнесом? Можно ли вести бухгалтерию по очереди? Как пережить кризис без подушки безопасности? И может ли кофейня быть популярной без рекламы?

Подкаст "Семейный подряд": Артем Темиров

Слушайте в любом удобном приложении:

Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали
"Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный": демоны и ангелы Михаила Врубеля
Читать полностью