"Нужно бросаться в омут, но четко его выбрав": как перейти от философии к обжарке кофе

Начинаем второй сезон "Семейного подряда"! Наш первый гость — сооснователь кофейного кооператива "Черный" Артем Темиров. Это необычный для России проект: кооператив основан на справедливом распределении ресурсов среди учредителей. "Черный" занимается обжаркой кофейного зерна и поставляет его кофейням, а еще продает посетителям по подписке. Зачем выбирать непривычную для страны форму управления бизнесом? Можно ли вести бухгалтерию по очереди? Как пережить кризис без подушки безопасности? И может ли кофейня быть популярной без рекламы?