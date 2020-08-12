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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали

"Аристократ в лучшем смысле": Василий Поленов в поисках идеального человека

Василий Поленов Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images
Описание
Василий Поленов
© Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Новатор, художник, педагог, архитектор, композитор, писатель, общественный деятель — все это Василий Поленов, герой нашего нового выпуска. Почему другие художники искали секрет в его красках? Можно ли назвать Поленова бунтарем и феминистом? За что его критиковал Лев Толстой? И при чем здесь девушки легкого поведения? Поговорить об этом мы пригласили Элеонору Пастон, главного научного сотрудника отдела живописи второй половины XIX — начала XX века Третьяковской галереи, и Екатерину Середнякову — завсектором методической работы галереи.

Подкаст "Куинджи охрип": Василий Поленов

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