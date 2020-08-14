"Я был далек от бизнеса и не понимал, как зарабатывать": как развить авторский туризм

За последние месяцы мы так соскучились по путешествиям, что решили хотя бы вдоволь наговориться о поездках, полетах, турах и билетах. Гость нового выпуска "Семейного подряда" — Кирилл Балахтин, основатель агентства Native Travel, которое предлагает клиентам авторские туры по всему миру. Как за полчаса разрушить десятилетнюю карьеру? Как начать свое (успешное) дело без вложений и не разбираясь в бизнесе? Где найти первых клиентов и можно ли зарабатывать на друзьях? И какие люди выбирают авторский туризм в России?