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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Я был далек от бизнеса и не понимал, как зарабатывать": как развить авторский туризм

Кирилл Балахтин Личный архив Кирилла Балахтина
Описание
Кирилл Балахтин
© Личный архив Кирилла Балахтина

За последние месяцы мы так соскучились по путешествиям, что решили хотя бы вдоволь наговориться о поездках, полетах, турах и билетах. Гость нового выпуска "Семейного подряда" — Кирилл Балахтин, основатель агентства Native Travel, которое предлагает клиентам авторские туры по всему миру. Как за полчаса разрушить десятилетнюю карьеру? Как начать свое (успешное) дело без вложений и не разбираясь в бизнесе? Где найти первых клиентов и можно ли зарабатывать на друзьях? И какие люди выбирают авторский туризм в России?

Подкаст "Семейный подряд": Кирилл Балахтин

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