"Всюду буду лишняя": свет и боль Зинаиды Серебряковой

Героиня этого выпуска — Зинаида Серебрякова, одна из первых и самых любимых публикой в России профессиональных художниц. Знаменитостью ее сделал автопортрет "За туалетом", который художница писала "забавляясь": "Я решила остаться с детьми в Нескучном… Мой муж Борис Анатольевич был в командировке, зима в этот год наступала ранняя, все было занесено снегом — наш сад, поля вокруг, всюду сугробы, выйти нельзя. Но в доме на хуторе тепло и уютно, и я начала рисовать себя в зеркале…". Многие ее работы, написанные позже, будут такими же светлыми и нежными, — и такими контрастирующими с ее непростой и полной потерь жизнью. Почему Серебрякова ощущала недостаток образования? Зачем художница скрывала чувства к своему избраннику? Почему ей пришлось на десятки лет расстаться с детьми? И как на ее карьеру повлиял бельгийский король? Говорим об этом с Татьяной Ермаковой, заведующей отделом живописи первой половины двадцатого века Третьяковской галереи и куратором выставок Серебряковой.