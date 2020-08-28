Обувной дуэт: как заработать миллионы на ботинках

В этот раз мы позвали в "Семейный подряд" основателей обувной мастерской duet.by.me Армана Хачатряна и Александру Ганкевич. Они под заказ делают трендовую обувь, которая стоит в разы меньше, чем у люксовых марок, а еще шьют туфли и ботинки по индивидуальным меркам. Свой бренд они запустили в 2016 году, решив создать обувь, которую могли бы и хотели бы носить сами. Могут ли два самостоятельных предпринимателя запустить общее дело, которое устроит обоих? Как придумать то, что понравится покупателям? И как найти баланс между бизнесом и творчеством?