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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

Обувной дуэт: как заработать миллионы на ботинках

Александра Ганкевич и Арман Хачатрян Ольга Митюрич
Описание
Александра Ганкевич и Арман Хачатрян
© Ольга Митюрич

В этот раз мы позвали в "Семейный подряд" основателей обувной мастерской duet.by.me Армана Хачатряна и Александру Ганкевич. Они под заказ делают трендовую обувь, которая стоит в разы меньше, чем у люксовых марок, а еще шьют туфли и ботинки по индивидуальным меркам. Свой бренд они запустили в 2016 году, решив создать обувь, которую могли бы и хотели бы носить сами. Могут ли два самостоятельных предпринимателя запустить общее дело, которое устроит обоих? Как придумать то, что понравится покупателям? И как найти баланс между бизнесом и творчеством?

Подкаст "Семейный подряд": Арман Хачатрян и Александра Ганкевич

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