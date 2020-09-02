"Историк на фантастический лад": сказочная реальность Виктора Васнецова

Виктор Васнецов был одним из тех, чья карьера художника стала неожиданной для семьи. Его отец, дед и прадед были священниками, и, хотя талант Васнецова был заметен еще в детстве, денег на образование в семье не было, и Виктор поступил в духовную семинарию,: детей священников там учили бесплатно. Но спустя несколько лет он бросил учебу и поступил в Академию художеств (правда, о том, что его приняли туда, Васнецов узнал лишь спустя год). Как художник соединял реальность с волшебным миром сказок? С каких реальных людей Васнецов списал трех богатырей? Как его картина "Ковер-самолет" связана с железной дорогой? И мог ли Васнецов стать соперником Илье Репину? Поговорить о Викторе Васнецове мы позвали Ивана Антонова — искусствоведа, сотрудника Третьяковской галере и сокуратор выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".