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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Как здорово иметь свое место": зачем выводить бизнес из региона в Москву и как это делать

Сергей Рубин и Софья Раснер Личный архив Виктории Власовой
Описание
Сергей Рубин и Софья Раснер
© Личный архив Виктории Власовой

Сегодня говорим с основателями сети кофеен ABC Roasters Софьей Раснер и Сергеем Рубиным. Первое заведение сети открылось в 2018 году, а сейчас в сети уже пять точек, все они в пределах Садового кольца. В родном Омске у Раснер и Рубина уже был опыт работы на рынке общепита, но оказалось, что в Москве всё по-другому. Чем отличается кофейный бизнес в Москве и Омске? Почему столичные инвесторы и арендодатели скептически относятся к предпринимателям из регионов? Работает ли в России европейский подход к найму сотрудников? И стоит ли вести бизнес с семьей?

Подкаст "Семейный подряд": Софья Раснер и Сергей Рубин

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