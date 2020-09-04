"Как здорово иметь свое место": зачем выводить бизнес из региона в Москву и как это делать

Сегодня говорим с основателями сети кофеен ABC Roasters Софьей Раснер и Сергеем Рубиным. Первое заведение сети открылось в 2018 году, а сейчас в сети уже пять точек, все они в пределах Садового кольца. В родном Омске у Раснер и Рубина уже был опыт работы на рынке общепита, но оказалось, что в Москве всё по-другому. Чем отличается кофейный бизнес в Москве и Омске? Почему столичные инвесторы и арендодатели скептически относятся к предпринимателям из регионов? Работает ли в России европейский подход к найму сотрудников? И стоит ли вести бизнес с семьей?