"У вас глаза на цвет": легенды и эксперименты Натальи Гончаровой

Героиня нового выпуска подкаста "Куинджи охрип" — авангардист Наталья Гончарова. Сегодня ее называют одной из самых известных русских художниц, но изначально Гончарова училась на скульптора. Переход к живописи связывают с ее мужем, художником Михаилом Ларионовым, который призывал ее "раскрыть глаза на собственные глаза, ведь у вас они на цвет, а вы заняты формой". Как Гончарова искала свой стиль в живописи? Почему Сергею Дягилеву пришлось отправить художнице около 50 телеграмм, прежде чем она согласилась приехать в Париж и работать вместе с ним над театральными постановками? И как связана Гончарова с Коко Шанель и «Поставщиком Двора Ея Императорского Величества», модельером Надеждой Ламановой?

Говорим об этом с Евгенией Илюхиной, старшим научным сотрудником Третьяковской галереи, куратором выставок Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова.