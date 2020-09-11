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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Бизнес - это возможность примерить новую роль": как запустить свой ювелирный бренд

Описание
© Friends Stock/Shutterstock/FOTODOM

Анастасия Черновская — танцовщица, педагог-хореограф восточного танца и руководитель школы  Bellyrina в Москве, а с недавних пор еще и дизайнер украшений под брендом Nastasia Černovski. Эта идея пришла Насте  в период, когда возникла усталость от танцевального дела. Как найти новый бизнес в творческом кризисе? Зачем автору украшений знать технические особенности производства? Как объяснить подрядчику, что он схалтурил? И можно ли получить заметную прибыль, работая по предзаказу?

Подкаст "Семейный подряд": Анастасия Черновская

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