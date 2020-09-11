"Бизнес - это возможность примерить новую роль": как запустить свой ювелирный бренд

Анастасия Черновская — танцовщица, педагог-хореограф восточного танца и руководитель школы Bellyrina в Москве, а с недавних пор еще и дизайнер украшений под брендом Nastasia Černovski. Эта идея пришла Насте в период, когда возникла усталость от танцевального дела. Как найти новый бизнес в творческом кризисе? Зачем автору украшений знать технические особенности производства? Как объяснить подрядчику, что он схалтурил? И можно ли получить заметную прибыль, работая по предзаказу?