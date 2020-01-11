Аппарат правительства Абхазии приступит к работе после ремонта в захваченном здании

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Аппарат правительства Абхазии вскоре сможет приступить к работе в полном объеме - в части здания, где располагается аппарат кабмина, начались ремонтные работы. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Абхазии Валерий Бганба после встречи с представителями оппозиции в субботу.

"Встреча с оппозицией была направлена на обеспечение работы аппарата кабмина, через который проходит весь поток бумаг <…> Правительство работает в обычном режиме, после сегодняшней встречи, надеюсь, аппарат правительства тоже сможет работать в полном объеме <…> В здании начали ремонтные работы, приводим в порядок", - сказал Бганба.

Он отметил, что ущерб, нанесенный зданию, пока не оценен.

"Есть поломки, выбитые окна, все надо приводить в порядок, люди должны работать в нормальных условиях <…> Документация вся оцифрована, не думаю, что мы понесем колосальный ущерб. Но самые свежие документы этого года не были оцифрованы, мы не знаем пока, они пострадали или нет - в канцелярии, к сожалению, все разбросано, но восстановим все", - рассказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос о атрибутах государственной власти, которые якобы были вынесены из здания, премьер-министр сообщил, что сегодня все атрибуты государственной власти были возвращены на место и находятся в администрации президента.