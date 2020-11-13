Небензя: решение об удаленном голосовании в ГА подложило ООН мину замедленного действия

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в пятницу большинством голосов приняла резолюцию, допускающую проведение удаленного электронного голосования. Россия наряду с Китаем, Белоруссией, Кубой, Сирией, Никарагуа, Ираном и другими странами выступила резко против такого решения. Тем не менее документ был принят, так как за него проголосовали 123 страны.

Резолюция, предложенная Лихтенштейном в соавторстве с Австрией, Латвией, Швецией, Грузией, Украиной и группой других стран, предполагает, что председатель Генассамблеи может прекратить очные заседания "парламента" ООН и перейти к принятию решений электронным голосованием в виртуальном формате.

"Сегодня печальный день. Те, кто выдвинул и продавил это решение, даже не отдают себе отчет в том, что закладывают мину замедленного действия под правила и процедуры Генассамблеи с последствиями, которые сейчас невозможно предсказать, но которые могут быть разрушительны для нашей организации в целом", - подчеркнул постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в выступлении по итогам голосования.

"Устав ООН и правила процедуры предусматривают голосование как метод принятия решения ГА, - напомнил он. - Принятое сегодня решение беспрецедентно и нацелено на создание альтернативной системы голосования, которая не соответствует не только правилам и процедурам Генассамблеи, но даже здравому смыслу".

"Спасибо за то, что вы ввергли Генеральную Ассамблею в раздор и разделение, которого можно было избежать, - с иронией обратился он к авторам резолюции. - Спасибо за неучет интересов всех делегаций, которые имели другие предложения".

"Вы понимаете, что вы разделили Генассамблею? - продолжил дипломат. - В этом была ваша цель?" "Разница между вами и нами не в том, что вы за продолжение деятельности ООН в кризисных ситуациях, мы тоже за то, чтобы ООН работала в любых условиях. Разница в методах и в том, что вы не хотите слышать никаких разумных аргументов", - констатировал Небензя.

Спорная резолюция

В принятом в пятницу документе говорится, что в случае невозможности очного голосования председатель ГА "рассылает всем государствам-членам письмо, в котором объявляет, что поступила просьба о проведении голосования по тому или иному конкретному предложению, и указывает дату и время начала голосования; такие дата и время устанавливаются таким образом, чтобы с момента распространения письма председателя до начала голосования прошло не менее 72 часов, исключение составляют предложения процедурного характера, которые ставятся на голосование в течение 24 часов".

"Государства-члены могут проголосовать "за" или "против" или указать, что они "воздержались", с помощью электронных средств, предоставляемых секретариатом в пределах существующих ресурсов и указываемых председателем до начала периода голосования, продолжительность которого составляет один час; голоса, поданные государствами-членами, становятся видны другим государствам-членам за пять минут до окончания периода голосования", - отмечается в резолюции.

С марта в течение нескольких месяцев, когда очные заседания ГА не проводились из-за пандемии коронавируса, решения в этом органе принимались консенсусом. При таком варианте в случае возникновения возражений у одной из делегаций, решение было блокировано и выносилось на повторное голосование. Ряд делегаций высказали мнение, что это де-факто приводило к установлению в ГА "права вето". Постпред Ямайки, в частности, отметил, что схожее правило действовало в Лиге Наций, что негативно сказалось на судьбе организации.