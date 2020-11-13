В Госдуме заявили, что создание "Ассамблеи народов России" даст импульс работе в регионах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Создание общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" придаст серьезный импульс работе во всех регионах страны и позволит тиражировать самые успешные инициативы, реализованные в регионах, на федеральном уровне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, комментируя подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о создании организации.

"Созданная по указу президента организация придаст серьезный импульс работе во всех регионах страны", - отметил Газзаев.

По его словам, среди основных направлений деятельности "Ассамблеи народов России" будет участие в реализации стратегии государственной национальной политики, сохранении этнокультурного и языкового многообразия, предупреждении конфликтов на национальной и религиозной почве, профилактике экстремизма и другие.

Газзаев напомнил, что в проекте федерального бюджета на 2021 год уже заложено 60 млн рублей на работу организации. По его словам, эти средства будут мобилизованы вокруг "значимых для национальной политики проектов и программ".

"То, что в органы управления организацией, совет и президиум, помимо лидеров этнокультурных общественных организаций войдут представители ФАДН, Минкультуры, Минобрнауки и Минпросвещения, делает Ассамблею значимой площадкой взаимодействия государства с институтами гражданского общества. В этом случае для решения поставленных задач у общественников есть возможность для прямого диалога с властью. Благодаря этому самые успешные инициативы, реализованные в регионах, можно будет тиражировать на федеральном уровне", - подчеркнул Газзаев.

Он уверен, что работа ассамблеи создаст "большие перспективы в реализации поставленных президентом стратегических задач в сфере госнацполитики".