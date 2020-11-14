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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном реализацию заявления по Карабаху

Президент России подчеркнул, что в перешедших Азербайджану районах в Карабахе важно сохранить христианские храмы
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Реализация договоренностей, закрепленных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху, обсуждалась во время телефонных контактов президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

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"В ходе очередных телефонных контактов президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", - говорится в сообщении.

Президент России в телефонном разговоре с Алиевым также подчеркнул важность обеспечения сохранности христианских храмов в районах зоны нагорнокарабахского конфликта, перешедших Азербайджану.

"В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением [по Нагорному Карабаху] возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь", - говорится в сообщении.

Алиев "проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона", добавили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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