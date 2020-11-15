Косачев ответил на обвинения Польши в попытках России испортить репутацию республики

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Обвинения Польши в адрес России в попытках испортить ее репутацию в Европе и мире циничны, не новы и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом ТАСС заявил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в СМИ появилась информация, что пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал Россию самой большой угрозой для Польши и заявил, что Москва пытается выставить Варшаву проблемной для Евросоюза страной. Он пояснил, что имеет в виду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны РФ.

"Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии "с больной головы на здоровую", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что Польша является одной из наиболее антироссийски настроенных стран Европы, реализующих эту линию на уровне государственной политики. "Можно найти десятки, а быть может и сотни официальных заявлений официальных польских политиков, дискредитирующих Россию и дискриминирующих ее репутацию. Смысл такой политики - выставить Польшу в качестве авангарда борьбы "демократического Запада" с "авторитарным Востоком", а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли "прифронтового государства Польша", - заявил сенатор.

"Польские стенания, к сожалению, напоминают известную ироничную историю о том, как ... "и вот Польша была расчетвертована на три неравные половинки...". Ничего нового", - добавил глава международного комитета СФ.