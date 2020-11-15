Борисов считает невозможным срыв работ по переоснащению стратегических ядерных сил

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Работы по укреплению ядерной триады не могут быть сорваны, заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это [укрепление ядерных сил] приоритет наш, здесь не может быть даже предпосылки к срыву. Поэтому за этим очень тщательно смотрим. Это, в общем-то, мировая безопасность", - сказал он.

Борисов подчеркнул, что системы управления ядерными силами - полностью российского производства. "Здесь должна быть стопроцентная гарантия доведения сигнала управления, поэтому это только отечественное решение", - добавил вице-премьер.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия будет модернизировать свои стратегические ядерные силы. В частности, на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярс", по графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", а в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта "Борей-А".