Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили развертывание миротворческого контингента в Карабахе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили в воскресенье в телефонном разговоре развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил МИД РФ.

"В развитие контактов президентов [РФ и Азербайджана] Владимира Путина и Ильхама Алиева министры подробно рассмотрели ход выполнения Совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорнокарабахского конфликта, - говорится в сообщении. - Отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развертывания миротворческого контингента Вооруженных Сил Российской Федерации и организации его работы "на земле".

Лавров также проинформировал азербайджанского коллегу об основных направлениях работы по созданию межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе. "По просьбе Джейхуна Байрамова российский министр сообщил об основных направлениях работы во исполнение указа президента Российской Федерации от 13 ноября сего года "О создании межведомственного центра гуманитарного реагирования", - отметили в министерстве.

Как сообщили на Смоленской площади, министры подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций, в частности Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста, "в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе".

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.

13 ноября российский лидер подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха, в состав которого войдут представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Задачами центра станут оперативное сопровождение процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействие с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе.