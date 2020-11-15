Лавров и глава МИД Армении обсудили размещение российских миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в воскресенье по телефону развертывание российской миротворческой миссии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

"Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября этого года, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата", - отмечается в сообщении.

Глава российского внешнеполитического ведомства информировал коллегу о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе. Стороны также отметили важность налаживания сотрудничества с международными организациями. "Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важное значение налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими многосторонними организациями в интересах облегчения положения гражданских лиц в зоне конфликта и сохранения религиозных и культурных объектов", - сообщили в МИД РФ.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Кроме того, Алиев уточнял, что, согласно договоренностям, Агдамский район будет возвращен Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря.