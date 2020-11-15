Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Российские журналисты, задержанные в воскресенье во время освещения массовых мероприятий в Минске, отпущены. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Все покинули Центральное РУВД Минска, куда они были доставлены" - уточнил он.

Ранее он сообщал, что дипломаты РФ выясняют обстоятельства задержания российских журналистов в Минске с руководством МВД и представителями МИД Белоруссии. "Посольство находится во взаимодействии с руководством МВД и представителями МИД Белоруссии. Убежден, что в кратчайший срок они [журналисты] будут отпущены", - сказал в воскресенье ТАСС Мезенцев.

Он сообщил, что в этой связи посольство запросило у руководства МВД Белоруссии информацию о причинах задержания журналистов. "Полагаем, что в связи с тем, что у граждан РФ и граждан Белоруссии (сотрудников российских СМИ - прим. ТАСС) есть аккредитации, позволяющие им выполнять свои профессиональные обязанности на территории Республики Беларусь, ситуация разрешится в самое кратчайшее время", - сказал посол.

По его словам, в Центральном РУВД Минска находятся заведующий консульским отделом посольства и пресс-секретарь российской дипмиссии, ситуацию дипломаты держат на контроле. "Убеждены, что представители правоохранительных органов заинтересованно и внимательно отнесутся к тем задачам, которые решают журналисты в соответствии с редакционными заданиями", - отметил Мезенцев.

Ранее сообщалось, что среди задержанных в воскресенье журналистов корреспонденты ТАСС Юрий Шамшур, МИА "Россия сегодня" Татьяна Ильясова и агентства "Интерфакс - Запад" Светлана Совко, которые освещали акции протеста. Они доставлены в РУВД Центрального района белорусской столицы.