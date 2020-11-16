Богданов: Россия выражает искренние соболезнования в связи со смертью главы МИД Сирии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москва выражает искренние соболезнования Сирии в связи со смертью главы МИД арабской республики Валида Муаллема. Об этом заявил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Это очень печальная весть. Я потерял очень близкого друга в арабском мире. Это был надежный партнер, очень знающий человек, дипломат и политический деятель. Я его лично очень любил, уважал, меня с ним связывает 40 лет интенсивного общения и когда я работал в Дамаске, и когда еще он был послом в Вашингтоне. Было много его визитов в Москву, - сказал Богданов. - Мы, конечно, выражаем искренние соболезнования и его сыну, и супруге, и всем сирийцам в связи с такой утратой".

Валид Муаллем работал в Министерстве иностранных дел Сирии с 1964 года. Он служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании. В разные периоды занимал должность посла Сирии в Румынии и США. На посту руководителя дипведомства Муаллем работал с 2006 года.