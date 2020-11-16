Дума в связи с 75-летием Нюрнбергского процесса заявит о недопустимости героизации нацизма

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума намерена осудить попытки переписывания истории и пересмотра итогов Второй мировой войны вкупе с героизацией в любой форме нацизма. Проект заявления "В связи с 75-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками", внесенный на рассмотрение палаты комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, опубликован в понедельник в думской электронной базе данных.

"Депутаты Государственной думы считают недопустимой героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также в форме переименования улиц в целях героизации нацизма", - говорится в проекте заявления палаты.

Парламентарии намерены заявить о неприемлемости попыток "переписывания истории, искажения и пересмотра итогов Второй мировой войны, в том числе зафиксированных в приговоре Нюрнбергского трибунала". В проекте также говорится о недопустимости осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь воинов-освободителей, и превращения таких действий в государственную политику.

Госдума также констатирует достигнутый после Второй мировой войны прогресс в международном универсальном и региональном сотрудничестве, особенно в рамках ООН, и подчеркивает необходимость выполнения государствами резолюций Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности, говорится в проекте заявления.

Текст заявления после принятия планируется направить в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников Содружества Независимых Государств. Рассмотреть проект заявления предлагается на пленарном заседании Госдумы 18 ноября.

Нюрнбергский процесс

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Согласно приговору были казнены десять нацистских главарей, в том числе Мартин Борман (заочно), Эрнст Кальтенбруннер, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Альфред Йодль. Приговоренный к смертной казни Герман Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до казни, еще семь подсудимых получили от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Нюрнбергский трибунал стал первым международным судебным процессом, признавшим военную агрессию тягчайшим преступлением против человечества и наказавшим преступников. Принципы, содержащиеся в уставе трибунала, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года как общепризнанные нормы международного права.