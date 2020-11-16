МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев - до 1 апреля. С таким предложением он выступил в понедельник, открывая совещание с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что кабмин неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать систему управления, однако сроки проведения административной реформы не раз переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

"Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент, - сказал премьер-министр. - Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля".

По его словам, необходимы "не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти". Сейчас почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными, заметил Мишустин. Он пояснил, что кабмин проанализировал работу всех федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им структур и подготовил решения по оптимизации. Будет создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с проведением реформы.

Как отметил премьер, все министерства и ведомства, их территориальные органы должны соответствовать рекомендованному стандарту. Мишустин уточнил, что сокращение будет проводиться в основном за счет вакантных мест. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств, добавил он.

По словам главы российского кабмина, все эти меры позволят повысить эффективность работы исполнительной власти. Важно, чтобы "вся система государственного управления работала четко и слаженно, соответствовала ожиданиям и запросам людей и была сосредоточена на решении главной задачи - повышении качества жизни каждого человека за счет роста экономики и социальной сферы", отметил он.

Параметры реформы

Согласно утвержденному решению, штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов - на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда, поясняет в понедельник пресс-служба правительства России.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 сотрудников, служб и агентств - не менее 25 сотрудников.

Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов власти. Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.

"В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных параметров, - отмечают в кабмине. - Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы".

Руководители федеральных министерств и ведомств должны направить предложения об оптимизации структуры и штатной численности в аппарат правительства и Минфин России до 20 ноября.