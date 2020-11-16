Клишас опроверг сообщения о планах пересмотра границ избирательных округов перед выборами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил об отсутствии планов по изменению границ избирательных округов, в том числе в связи с появлением федеральных территорий.

Ранее интернет-издание "Открытые медиа" написало, что власти якобы намерены изменить нарезку избирательных округов к выборам Госдумы в 2021 году, хотя их границы не должны меняться еще в течение пяти лет. Как отмечает издание, такой пересмотр округов может ударить по кандидатам от оппозиции.

"Планов по изменению карты избирательных округов нет", - сказал Клишас ТАСС в понедельник.

По его словам, внесение новых инициатив по созданию федеральных территорий пока не планируется.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет). Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.