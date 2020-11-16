Рябков заявил, что администрация Трампа приняла решение не продлевать СНВ-3

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заявления американской стороны по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) приводят к выводу, что нынешняя администрация США решила не продлевать соглашение. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я из этого [из заявлений США] для себя делаю только один вывод: что нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Не хотят и не надо. Пусть не продлевают", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он напомнил, что этому предшествовало предложение РФ на высшем уровне продлить договор на 5 лет без предварительных условий. "Мы видели, что для США это предложение некомфортно, если сказать мягко. А если сказать прямо - неприемлемо", - добавил высокопоставленный дипломат.

Рябков подчеркнул, что РФ в данной ситуации проявила гибкость и подтвердила готовность продлить Договор о СНВ на один год и согласиться с концепцией заморозки боезарядов на срок продления.

"Естественно, мы предполагали, что США начнут обставлять это наше предложение дополнительными требованиями и добавлять разного рода условия, которые для нас неприемлемы. США не нужна заморозка и продление, им нужна проверка, верификация, причем в тех форматах, которые давно ушли в прошлое, и возврата к ним быть не может. Здесь нет никакой тактики или попытки с нашей стороны "вытащить" американцев на что-либо. Мы относимся к этой ситуации спокойно. Они не готовы воспринять здравые аргументы и нашу логику. Соответственно, вывод один: нынешняя администрация продлевать этот договор не хочет", - резюмировал замглавы МИД.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления договора на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.