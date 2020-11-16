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Рябков заявил об отсутствии конкретных договоренностей по визиту Мадуро в Россию

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Конкретных договоренностей по поводу визита в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в настоящий момент нет. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Как вы знаете, в прошлом бывали ситуации, когда президент Венесуэлы приезжал к нам, что называется, в режиме подготовки таких визитов достаточно сжатом, поэтому я не могу исключать никакие варианты. Но пока конкретных договоренностей на этот счет нет", - сказал он.

Теги
Мадуро, НиколасРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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