Рябков: Россия не ждет ротации посла США в Москве до инаугурации американского президента

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия не ожидает ротации посла США в Москве до инаугурации избранного американского президента. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По сути дела, переходный период после выборов и до момента инаугурации не располагает к принятию кадровых решений по руководителям американских загранучреждений за рубежом, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - В данном случае мы не ожидаем каких-то изменений, и, по большому счету, это не фактор, влияющий на состояние наших двусторонних отношений".