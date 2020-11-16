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Рябков: Россия не ждет ротации посла США в Москве до инаугурации американского президента

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия не ожидает ротации посла США в Москве до инаугурации избранного американского президента. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По сути дела, переходный период после выборов и до момента инаугурации не располагает к принятию кадровых решений по руководителям американских загранучреждений за рубежом, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - В данном случае мы не ожидаем каких-то изменений, и, по большому счету, это не фактор, влияющий на состояние наших двусторонних отношений".

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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