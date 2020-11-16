Бывший заммэра Норильска назначен и.о. замгубернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Николай Жигулин, ранее занимавший пост вице-мэра Норильска (Красноярский край), назначен и.о. замгубернатора Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник на аппаратном совещании правительства.

Ранее эти вопросы курировал Владимир Базаров. Он работал в правительстве Севастополя с 2016 года, до этого так же был заммэра северного города - Сургута (Тюменская область).

"Жигулин Николай Александрович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя - председателя правительства Севастополя. Николай Александрович будет курировать вопросы городского хозяйства, природоохранного законодательства - департаменты, которые по этой линии закреплены", - сказал Развожаев.

Он отметил, что благодаря большому опыту работы в Заполярье Жигулин "знает, что такое в экстремальных условиях обеспечивать жизнедеятельность города". Новый и.о. замгубернатора в свою очередь пояснил журналистам, что в его ведении будут, в частности, вопросы водоснабжения (ранее сообщалось, что из-за засушливой погоды последних лет в городе может начаться дефицит, сейчас власти реализуют мероприятия, чтобы этого не допустить).

По данным пресс-службы правительства, Жигулин родился 23 сентября 1982 года в городе Кемерово. В 2006 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "Открытые горные работы", в 2013-м - частный вуз "Национальный открытый институт города Санкт-Петербург" по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения", в 2019 году прошел переподготовку в Норильском государственном индустриальном институте по направлению "Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством". С 2002 года Жигулин работал на предприятиях Кемеровской области, в 2013-2018 годах - заместителем начальника и начальником управления городского хозяйства администрации города Норильска. С апреля 2018 года по ноябрь 2020 года - заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству.

Михаил Развожаев избран губернатором на прошедших в сентябре выборах, и, согласно уставу Севастополя, он должен заново сформировать правительство города, в том числе заново назначить заместителей. Окончательно утвердить заместителей в должности губернатор может только после того, как кандидатуры согласуют депутаты заксобрания. Ранее региональный парламент уже утвердил кандидатуры пяти заместителей главы города.