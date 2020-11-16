Экс-министр региона победила в конкурсе на место сити-менеджера Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова победила в конкурсе на должность главы администрации Калининграда. Конкурс состоялся в понедельник, на пост сити-менеджера претендовали два кандидата, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Елена Дятлова победила в конкурсе. За нее отдали голоса пять из пяти членов конкурсной комиссии, воздержалось ноль, против никто не проголосовал", - сказали в пресс-службе.

Вторым претендентом на должность главы самого западного областного центра страны был депутат горсовета Калининграда Владислав Матвеев. За него проголосовал один из членов комиссии, еще четверо проголосовали против, без воздержавшихся.

Решение о назначении Дятловой главой городской администрации по итогам конкурса должен принять городской Совет депутатов. Заседание, где будет решен вопрос, намечено на 25 ноября, уточнил собеседник агентства.

Возвращение двухуровневой системы управления

Должность главы администрации города (сити-менеджера) была введена в Калининграде в 2008 году. Он назначался решением совета депутатов по итогам конкурса. В июле 2012 года было решено вернуться к одноуровневой системе управления Калининградом, должность сити-менеджера упразднили.

Областная дума 11 сентября 2020 года вновь изменила порядок выборов главы Калининграда. Глава избирается из числа депутатов городского совета на срок действия полномочий представительного органа, а глава администрации города (сити-менеджер) назначается по контракту по итогам конкурса. Соответствующие изменения депутаты горсовета внесли в устав городского округа "Город Калининград" 20 октября.

Избранный главой городского округа "Город Калининград" 18 апреля 2018 года и совмещавший две должности Алексей Силанов ушел в отставку 23 октября. 2 ноября он назначен заместителем председателя правительства Калининградской области и курирует вопросы культуры и туризма.

Главой Калининграда 23 октября избран председатель горсовета Андрей Кропоткин. В тот же день исполняющей обязанности сити-менеджера была назначена Елена Дятлова.

О победителе конкурса и городе

Елена Дятлова работала в налоговых органах и на муниципальной службе в Калининградской области. С 2010 года замещала государственную должность руководителя Конкурсного агентства региона. В 2013 году была назначена исполняющей обязанности министра развития инфраструктуры Калининградской области, а 21 апреля 2015 года возглавил это ведомство.

Калининград - административный центр Калининградской области. Общая площадь городского округа - 223 кв. км. Численность населения - 453 тыс. человек. Основными отраслями экономики города являются оптовая и розничная торговля, сфера услуг, обрабатывающая индустрия, строительство, транспорт и связь. Развиваются автомобильный кластер, судостроение, IT-индустрия.