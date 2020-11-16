Путин призвал разоблачать ложь о "цивилизованном" употреблении "легких" наркотиков

"У многих из них уже есть успешный опыт профилактики наркомании, а также помощи в социальной реабилитации наркозависимых", - сказал Путин, отметив, что эти практики нужно распространять.

Президент подчеркнул, что к такой работе нужно энергичнее привлекать благотворительные и другие общественные организации.

"О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко, подчас, не бояться этого. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков", - заявил Путин.

На заседании Совета безопасности РФ в понедельник глава государства указал на необходимость расширения современной антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, в популярных у молодежи социальных сетях, в образовательных учреждениях.

Борьба с наркотиками

Путин поставил задачу активно и наступательно бороться с незаконным распространением наркотиков в стране.

"Наша задача - повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно", - заявил глава государства. По его словам, "именно на это должна быть нацелена новая стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года", проект которой будет рассмотрен на нынешнем заседании.

Путин предложил обсудить "ключевые направления совершенствования государственной антинаркотической политики". "Безусловно, тема крайне сложная. Она содержит очень много аспектов и напрямую затрагивает национальную безопасность, скажу больше - без всякого преувеличения, будущее нашего народа", - указал президент.

"Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан, ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль и горе, разрушают нравственные основы общества, а теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур", - отметил глава государства. На его взгляд, "это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и практически все другие страны".

Реабилитация наркозависимых

Путин поручил усилить контроль за деятельностью частных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.

"Необходимо усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять", - сказал глава государства.

Он также потребовал в самое ближайшее время определить федеральный орган или органы, ответственные за организацию работы по социальной реабилитации наркозависимых, сформировать единые требования в этой сфере по всей стране. "Кстати говоря, и в регионах это не определено до сих пор. Дискуссия на эту тему продолжается, и по факту ответственность часто перекладывается одними ведомствами на другие. И все это неоправданно затянулось", - обратил внимание Путин.

Президент посетовал и на то, что "главы ряда субъектов Российской Федерации нередко передают другим должностным лицам свои, закрепленные за ними полномочия председателей антинаркотических комиссий". "Такая практика - уважаемые коллеги, обращаюсь к вам, - а по сути, попытка спрятаться за чужой спиной, абсолютно недопустима", - заявил глава государства.

Он напомнил "о персональной, личной ответственности глав регионов за координацию всей антинаркотической деятельности". "Прошу полномочных представителей президента России в федеральных округах держать этот вопрос под постоянным контролем", - резюмировал Путин.

Закрытие границ

Закрытие государственных границ из-за пандемии коронавируса помогло на треть снизить контрабанду наркотиков в Россию в первой половине 2020 года, сообщил Путин.

"Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года - не было бы счастья, да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть", - сказал президент.

Российский лидер предупредил, что по мере восстановления межгосударственного сообщения попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся. "А это значит, нужно уже сейчас продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля", - призвал Путин.

Он отметил, что продолжение жесткой бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб было и остается приоритетом. "Результаты и показатели здесь должны быть значительно выше того, что мы имеем на сегодняшний день", - сказал Путин, добавив, что этот разговор постоянно ведется на ежегодных расширенных коллегиях соответствующих ведомств.

Глава государства вновь напомнил, что наркомания - это трудноизлечимая болезнь. "Быстро, что называется, в одночасье, наскоком ее не одолеть. Поэтому важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым, продолжать оснащать медицинские наркологические организации современным оборудованием, укреплять их кадровый потенциал, внедрять передовые методики, позволяющие выявлять недуг на ранних стадиях, когда помощь своевременна и наиболее эффективна", - заключил президент.

Международное сотрудничество

Наркотическая угроза носит глобальный характер, поэтому важно активнее развивать международное сотрудничество в борьбе с ней, заявил Путин.

"Уже говорил, что наркотическая угроза носит глобальный характер, - напомнил он. - И потому нам следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Организация Объединенных Наций, БРИКС, ОДКБ, ШОС".

По словам главы российского государства, важно "расширять обмен информацией и опытом противодействия транснациональной, трансграничной наркопреступности".

Сокращение числа зарегистрированных наркопотребителей

Путин сообщил о сокращении более чем на четверть числа официально зарегистрированных наркопотребителей в стране за 10 лет. При этом он предупредил, что ситуация с наркопотреблением остается сложной.

"За последние 10 лет реализация стратегии государственной антинаркотической политики позволила сделать целый ряд важных шагов в борьбе с наркоугрозой", - сказал глава государства. По его данным, "во многом благодаря принятым мерам за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть, - с 673 тыс. до 478 тыс., в том числе несовершеннолетних - с 7,9 до 5,1 тыс. соответственно". Путин отметил, что "за этот же период на 17% снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступления в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30%".

"Вместе с тем, цифры статистики не должны нас успокаивать. Ведь и наркобизнес, и наркопотребление носят скрытый, латентный характер, и аналитические материалы, подготовленные к заседанию, показывают, что ситуация остается сложной", - подчеркнул президент.

"За 9 месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено более 144,5 тыс. наркопреступлений. Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года (было 145 тыс.). Из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ", - привел факты глава государства.

Среди принятых мер для борьбы с незаконным распространением наркотиков Путин назвал изменения в нормативной базе. "Так, серьезно, вплоть до пожизненного заключения усилена ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков или их аналогов, ужесточено наказание за распространение наркотиков в интернете, в образовательных учреждениях, в местах проведения массового досуга", - констатировал Путин. Он обратил внимание на то, что "в законодательство введен принципиально новый для нашей страны правовой механизм побуждения наркозависимых к лечению и реабилитации". "Только за последние три года свыше 85% учащихся школ, техникумов, вузов - всего более 6 млн человек - прошли социально-психологическое тестирование на наркозависимость", - отметил президент.