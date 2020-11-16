Совбез одобрил проект Стратегии антинаркотической политики до 2030 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Проект новой Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года был одобрен на заседании Совета безопасности РФ в понедельник. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Проект новой стратегии рассмотрен и одобрен сегодня на заседании Совета безопасности. В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России", - сказал он.

Патрушев отметил, что реализация этого документа будет способствовать противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией. "Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медицинских учреждений и организаций", - уточнил секретарь СБ РФ.

Он также отметил, что впервые предусматривается подключение органов местного самоуправления к работе по профилактике наркопотребления. Патрушев уточнил, что усилия органов власти планируется направить на совершенствование государственного контроля за оборотом наркотиков, на раннее выявление их незаконного потребления, сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений в этой сфере и на совершенствование международного сотрудничества на антинаркотическом треке.