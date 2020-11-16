Следующее председательство России в БРИКС состоится в 2024 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия поменялась с Бразилией очередностью председательств в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и в следующий раз возглавит объединение в 2024 году. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на брифинге в преддверии XII саммита БРИКС.

"Мы в прошлом году поменялись с Бразилией очередностью наших председательств после того, как пройдет нынешний цикл. Наше следующее председательство теперь выпадает на 2024 год", - сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что традиция преемственности в БРИКС "весьма сильна" и итоги очередного председательства, изложенные в традиционном докладе, используются в дальнейшем в работе объединения. "Работа в БРИКС идет нарастающим итогом. Это очень хорошо. Думаю, что индийская эстафета в будущем году будет весьма успешной", - добавил замглавы МИД.

Свыше 130 мероприятий удалось организовать в год российского председательства в БРИКС, несмотря на пандемию, отметил Рябков.

"В связи с пандемией были вынуждены переформатировать план мероприятий. Довольно оперативно перевели в видео- или очно-виртуальный режим большинство встреч. Несмотря на эти объективные трудности, удалось организовать свыше 130 мероприятий, в том числе более 20 на министерском уровне", - отметил он.

Рябков сообщил, что в этом году состоялись два заседания министров иностранных дел стран БРИКС, встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заседания с участием верховных судей, руководства парламентов.

Расширение БРИКС

По словам Рябкова, БРИКС не ставит перед собой в качестве приоритетной задачи расширение числа своих участников. "Что касается расширения состава объединения, то я не отношу это к разряду первостепенных задач", - сказал дипломат. Он указал на то, что есть много форматов для привлечения третьих стран к взаимодействию с "пятеркой".

По словам Рябкова, в этом году целый ряд мероприятий в гуманитарной сфере прошел с привлечением широкого круга друзей БРИКС. "Среди них я хотел бы отметить Форум породненных городов и муниципальных образований в Казани. Мероприятие собрало 15 стран, 56 городов и 10 крупных организаций и ассоциаций муниципалитетов международного регионального уровня, - указал он. - То есть БРИКС открыто к взаимодействию, это лучший ответ на вопрос о том, как может БРИКС эволюционировать".

Дипломат также выразил уверенность, что пятистороннее взаимодействие продолжит углубляться по всем направлениям.

Урегулирование споров

Китай и Индия выигрывают от совместного участия в БРИКС, объединение способствует урегулированию разногласий между входящими в "пятерку" странами, считает Рябков.

"Сформировавшаяся в БРИКС атмосфера способствует урегулированию споров, которые периодически возникают, есть они и между некоторыми входящими в "пятерку" странами. Я уверен, что Китай и Индия выигрывают от своего совместного участия в БРИКС. Мы уверены, что в будущем соответствующая работа, помогающая нахождению по самым разным вопросам общих и приемлемых для всех подходов, и работа по позитивной повестке дня получит приращение", - сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что для БРИКС характерна "роль консолидатора и стимулятора консенсуса внутри "пятерки". "Создавая наше объединение, мы договорились не привносить в него двусторонние разногласия. В этом плане дух БРИКС - дух единомышленников, это работа всегда на общий позитивный результат", - указал он.

Рябков отметил, что БРИКС играет существенную координирующую роль по многим глобальным и региональным сюжетам. В частности, в рамках "пятерки" проводятся регулярные встречи глав внешнеполитических ведомств, заседания спецпредставителей, встречи экспертов по антитеррористической проблематике и другие.

В то же время, добавил дипломат, БРИКС не задумывался никогда как универсальная площадка для решения всевозможных международных проблем, так как для этого есть другие форумы и форматы, такие как ООН, разного рода региональные площадки.

О банке БРИКС

Открытие в Москве Евразийского регионального центра Нового банка развития (НБР) БРИКС предполагается до конца 2020 года. "До конца 2020 года планируется открытие Евразийского регионального центра этого банка в Москве. Ранее подобные региональные офисы были открыты в ЮАР в 2018 году и в Бразилии в прошлом году", - сказал Рябков.

Замминистра отметил, что банк "завершает год весьма внушительными достижениями". "За время своей деятельности этот флагманский финансовый институт "пятерки" одобрил свыше 60 проектов на общую сумму более $20 млрд. Только в России кредитный портфель НБР превышает $3 млрд, которые направлены на реализацию 13 проектов. В условиях кризиса, вызванного пандемией, банк заявил о запуске программы помощи по борьбе с COVID-19 на общую сумму $10 млрд, в рамках которой уже выделено $4 млрд на реализацию различных проектов в странах БРИКС", - рассказал дипломат.

Кроме того, 23 сентября банк объявил о размещении на международном рынке пятилетнего облигационного займа в размере $2 млрд, привлеченные средства от которого пойдут на финансирование проектов по борьбе с последствиями кризиса, связанного коронавирусом, добавил он.

"Кредитование в рублях крупных инфраструктурных проектов может стать одним из перспективных направлений операционной деятельности банка, - также отметил Рябков. - Размещение первого рублевого займа банка в России запланировано на 2021 год. Это позволит, мы уверены, в большей мере удовлетворить запросы российских заемщиков".

По словам замминистра, также ведется работа по подготовке расширения членского состава НБР.

Новый банк развития БРИКС был создан странами объединения в 2015 году.

О БРИКС

БРИКС - неформальное объединение, основанное в 2006 году. XII саммит состоится 17 ноября в режиме видеоконференции. Главная цель российского председательства в 2020 году - содействие повышению стандартов и качества жизни народов стран - участниц объединения. Форум станет центральным событием и, как ожидается, придаст импульс многосторонней деятельности, нацеленной на улучшение всеобщего благополучия.

12-й саммит стран БРИКС состоится 17 ноября под председательством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.