Правчас с Мурашко в Совфеде перенесли с 18 ноября на 2 декабря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Выступление главы Минздрава Михаила Мурашко в Совете Федерации в рамках правительственного часа переносится с 18 ноября на 2 декабря "в связи со служебной необходимостью", сообщила ТАСС в понедельник глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

"Правительственный час с главой Минздрава переносится на 2 декабря в связи со служебной необходимостью", - сказала Святенко, добавив, что перенос никак не связан с коронавирусом или состоянием здоровья Мурашко.

По ее словам, вместо министра перед сенаторами на заседании СФ 18 ноября выступит глава Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Минздрава должен был выступить на заседании верхней палаты парламента в рамках правительственного часа с докладом "О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам".