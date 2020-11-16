Эксперты: позиция по Карабаху усилит позиции РФ в диалоге с мировыми игроками

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Усилия по достижению мира в Нагорном Карабахе помогут России вести диалог с мировыми игроками с более сильных позиций. К такому выводу пришли авторы доклада дискуссионного клуба "Валдай" "Слом статус-кво и международное измерение кризиса в Нагорном Карабахе".

В исследовании приняли участие ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов, кандидат наук в области региональных исследований, исследований Центральной Азии и Кавказа факультета права и политологии Тегеранского университета, научный сотрудник иранского Центра стратегических исследований Вали Каледжи, эксперт в области международных и российско-турецких отношений Керим Хаc.

"Москва уже зарекомендовала себя в качестве эффективного посредника и миротворца. Лидерство на этом треке способно привести Россию к укреплению позиций на Кавказе и в Евразии в целом. Оно создаст предпосылки для диалога с ведущими мировыми игроками с более сильных позиций, - говорится в исследовании. - Стратегически это более надежно, чем поиск "больших сделок" ради евразийской солидарности и солидарности прозападной. Продолжение позитивного сценария откроет возможности для актуализации модели, в которой не блоковая солидарность, коалиции, а прагматизм будет определяющим фактором".

Как отмечают специалисты, конфликт на Южном Кавказе актуализировал противоречия внутри НАТО по проблемам, не связанным напрямую со статусом спорной территории на пространстве бывшего СССР, показал "парадоксальное единство России и Запада в деле урегулирования армяно-азербайджанского противостояния". "[Конфликт] недвусмысленно обозначил возможную конкуренцию между евразийскими гигантами, что в итоге становится существенным препятствием для формирования внеблоковой инклюзивной системы безопасности, не нуждающейся во внешних стабилизирующих балансирах", - утверждают авторы.

Большая сделка

По мнению составителей доклада, разрешение нагорнокарабахского конфликта оставляет определенные возможности для маневра всех основных игроков, так или иначе вовлеченных в него.

Одним из возможных сценариев, предполагают ученые, могла бы стать "большая евразийская сделка" вроде той, что почти столетие назад была достигнута между двумя революционными лидерами начала ХХ века Владимиром Лениным и Кемалем Ататюрком. Однако такой сценарий "раздела сфер влияния" в Евразии между Москвой и Анкарой, продолжают эксперты, не кажется слишком реалистичным: Ленин и Ататюрк были "несистемными игроками, создателями новой реальности (советского проекта и республики на исламском Востоке)", тогда как современные Турция и Россия связаны слишком многими нитями с ключевыми международными процессами, а их отмечаемый многими на Западе "ревизионизм" носит весьма избирательный характер, подчеркивается в докладе.

Более того, замечают эксперты, "соревновательное соперничество" между Москвой и Анкарой ставит под сомнение долговременный характер всякой окончательной сделки. "В турецком случае также не представляется возможным говорить о готовности Анкары и лично президента [Тайипа] Эрдогана к окончательному "цивилизационному разрыву" с Западом", - уточняется в тексте.

Россия и Запад

Эксперты также ставят под сомнение сценарий сближения между Россией и Западом на почве неприятия действий Турции. "События в Сирии последних пяти лет, а также предыдущая динамика вокруг Ливии и Ирака показала, что США и их союзники не готовы к пакетному улучшению отношений с Москвой даже вокруг проблемы противодействия терроризму", - напоминают аналитики.

Однако, по их словам, между Москвой и западными столицами вполне возможно "селективное взаимодействие" по нагорнокарабахскому вопросу: "И было бы ошибочно его избегать. Такая кооперация помогла бы сформировать на будущее новую повестку дня, лишенную стереотипов времен холодной войны и сменившего ее американского доминирования".