Лавров: ЮНЕСКО не должна игнорировать положение русского языка на Украине и в Прибалтике

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ЮНЕСКО должна обратить внимание на ущемление русского языка на Украине и в Прибалтике. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приуроченной к 75-летию ЮНЕСКО.

"Организации нельзя оставаться в тени в ситуациях, связанных с грубыми нарушениями ее высоких принципов и идеалов. В частности, речь идет о таких достойных порицания сюжетах, как зачистка образовательного пространства Украины и Латвии от русского языка, а также наблюдаемые в Прибалтике и ряде западных государств случаи ограничения свободы слова и давления на российские СМИ", - сказал он.

Министр также призвал международное сообщество во главе с ЮНЕСКО принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии. Как отметил Лавров, Россия готова этому всемерно способствовать.

Глава МИД РФ подчеркнул, что снижение градуса политизации ЮНЕСКО отвечает общим интересам ее стран-членов. "Необходимо исключить из повестки дня несвойственные для организации вопросы территориальной целостности и суверенитета, вывести за скобки саму возможность сведения счетов между государствами на площадке всемирного форума, - заявил он. - Вызывают сожаление и непрекращающиеся попытки продвижения в ЮНЕСКО политически ангажированных и конъюнктурных по своей сути проектов, сформированных в духе печально известной концепции порядка, основанного на правилах, вступающих в противоречие с традиционными для организации принципами консенсуса, инклюзивности и диалога".