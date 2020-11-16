Путин обсудил с Нетаньяху поставки вакцины от COVID-19 и ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля по итогам беседы Путина и Нетаньяху.

"В центре внимания находилась тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении. - Проведен обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах".

"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности, перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле", - подчеркнули в Кремле.

Также в разговоре, который состоялся по инициативе израильской стороны, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.