{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин произвел несколько изменений в составе СПЧ

В частности, из его состава выведена экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин произвел ряд кадровых изменений в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в частности, из его состава выведена экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова. Это следует из указа главы государства, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав президентского Совета вводятся заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент акционерного общества "Крибрум" Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент межрегиональной общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуйте!" Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

Этим же указом из состава СПЧ исключены Светлана Айвазова, Юрий Костанов, Тамара Морщакова, Ольга Сидорович, Анита Соболева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане
Пункт может быть создан для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей
Читать полностью