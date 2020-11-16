Посол России планирует обсудить с Санду сотрудничество стран

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Посол России в Молдавии Олег Васнецов в ближайшее время планирует обсудить сотрудничество двух стран с избранным президентом республики Майей Санду.

"Наша страна готова к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Молдова. Так уже было заявлено российским руководством. Мы рассчитываем на конструктивное развитие двухсторонних отношений, что отвечало бы коренным интересам народов России и Молдавии. И в ходе предстоящего контакта с госпожой Санду я планирую обговорить параметры такого сотрудничества", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник после завершения подсчета голосов Центральной избирательной комиссией (ЦИК) республики.

Он напомнил, что лидера второго тура уже поздравили руководители многих государств. Поздравительную телеграмму направил и президент России Владимир Путин. "Я передам ее Майе Санду уже в самое ближайшее время", - добавил Васнецов. Ранее Санду сообщила ТАСС, что ее встреча с российским дипломатом запланирована на этой неделе.

Отношения с Россией

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у действующего президента страны Игоря Додона - 42,2%.

Санду уже заявила, что на посту президента заинтересована в хороших отношениях с Москвой. Она обратила внимание, что в России работают много молдавских граждан, которым необходимо обеспечить хорошие условия. Избранный президент выделила проблемы с молдавским экспортом в РФ, а также необходимость подписания соглашения о пенсионном обеспечении. Важен серьезный, системный диалог по урегулированию приднестровского конфликта, отметила она.