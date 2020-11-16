Зампостпреда РФ в ООН заявила, что Москва не примет попытки ущемления права вето в Совбезе

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Россия выступает против любых идей, ведущих к ущемлению прерогатив постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, включая право вето. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) по вопросу справедливой представленности стран в СБ.

"Для нас неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето, - сказала она. - Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами".

Дипломат также отметила, что Москва выступает за придание Совбезу более представительного характера, прежде всего, за счет развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки. "Выступаем за исправление исторической несправедливости в отношении Африки, количество мест которой в Совете не соответствует ни современной роли континента в международных делах, ни общему числу африканских государств", - указала она.

"Усилия по расширению Совета не должны сказываться на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы, - добавила Евстигнеева. - В этом контексте мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать "чуть более 20" членов".