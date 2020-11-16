ОНФ и Общественная палата поддержали проект плана по достижению национальных целей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общественная палата РФ и Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддержали проект единого плана по достижению национальных целей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина.

"Мы считаем, тот единый план, который мы анализируем, в целом соответствует социальному духу новых положений Конституции, и он будет способствовать тем изменениям, которые каждый гражданин почувствует на себе", - цитирует пресс-служба секретаря Общественной палаты Лидию Михееву.

Михеева подчеркнула, что Общественная палата фиксирует запрос граждан на качественные изменения в социальной сфере и на понимание решений исполнительной власти.

Мероприятия единого плана также поддержали в ОНФ. "В нем (едином плане достижения национальных целей развития - прим. ТАСС) нашли отражение инициативы ОНФ по повышению эффективности деятельности служб занятости населения, развитию регулирования в сфере процедуры банкротства, а также развитию регулирования в сфере регистрации прав собственности и кадастрового учета", - приводятся в сообщении слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Единым планом достижения национальных целей развития определены конкретные целевые значения показателей достижения национальных целей на 2021-2024 годы и на 2030 год. По каждому из 25 целевых индикаторов сформирован комплекс основных мероприятий и предусмотрено финансовое обеспечение. План разработан правительством в соответствии с поручением президента РФ.