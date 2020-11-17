Путин проведет саммит БРИКС в режиме видеоконференции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проведут во вторник саммит под председательством российского президента Владимира Путина. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, главы этих государств обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подведут итоги российского председательства в БРИКС в текущем году, а также сверят позиции в связи с предстоящим 21-22 ноября саммитом "Группы двадцати".

Ключевые договоренности будут зафиксированы в Московской декларации саммита и ряде других документов. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Это будет третья встреча в верхах под председательством РФ. Ранее Москва председательствовала в объединении в 2009 и 2015 годах. Как сообщил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия поменялась с Бразилией очередностью председательств, и в следующий раз возглавит БРИКС в 2024 году.

Дипломат напомнил, что в нынешний год российского председательства в объединении удалось организовать свыше 130 мероприятий, в том числе более 20 на министерском уровне. Кроме того, по словам Рябкова, в этом году целый ряд мероприятий в гуманитарной сфере прошел с привлечением широкого круга друзей БРИКС. Среди них Рябков, в частности, отметил Форум породненных городов и муниципальных образований в Казани. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что БРИКС открыто к взаимодействию с другими странами, при этом расширение состава объединения сейчас не является первостепенной задачей.

Участники онлайн-саммита

Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, выступит с рядом инициатив по дальнейшему укреплению взаимодействия между странами объединения в условиях пандемии COVID-19. Речь идет, прежде всего, о необходимости объединения усилий стран - членов БРИКС в совместном противодействии пандемии и создании условий для восстановления экономики.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Ли Чжаньшу в октябре высоко оценил усилия России по борьбе с коронавирусом в рамках ее председательства в БРИКС. Он также предложил законодательным органам стран - членов объединения обеспечить правовую основу для профилактики и борьбы с вирусом. Чиновник указал и на недопустимость политизации ситуации вокруг пандемии.

В сообщении МИД Индии отмечалось, что премьер-министр Нарендра Моди также примет участие в саммите. По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудят сотрудничество внутри БРИКС, меры по смягчению последствий продолжающейся пандемии, сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом, торговля, здравоохранение, энергетика. После саммита председательство в БРИКС уже в третий раз перейдет к Индии.

Южно-Африканская Республика участвует в работе саммита с представительной делегацией, которую возглавляет президент страны Сирил Рамапоса. В делегацию входят главы МИД, Минфина, Минздрава, а также министр государственной безопасности и министр торговли и промышленности.

В администрации президента ЮАР заявили, что "участники саммита сосредоточатся на вопросах укрепления отношений внутри БРИКС и взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений, включая вопросы международной политики, безопасности, экономики, финансов, сотрудничества в социальной сфере и контакты между гражданами входящих в БРИКС стран". ЮАР в первую очередь интересуют проекты, позволяющие ускоренно перезапустить национальную экономику, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. Речь в первую очередь идет об инфраструктуре, дорогах, энергетике, в том числе атомной.

БРИКС

Акроним БРИКС (BRICS) образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась в декабре 2010 года, до этого организация называлась БРИК). Цель объединения, созданного в 2006 году по инициативе России, - развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами. В БРИКС нет постоянной штаб-квартиры, секретариата и устава. Председательство осуществляет страна - организатор саммита, она обеспечивает координацию всей текущей деятельности (в последние годы соблюдается очередность, соответствующая расположению букв в акрониме: Бразилия - в 2014 году, Россия - в 2015 году, Индия - в 2016 году, Китай - в 2017 году, ЮАР - в 2018 году. В прошлом году вновь председательствовала Бразилия, в текущем - Россия.