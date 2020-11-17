Госдума обсудит порядок формирования Совфеда и гарантии для экс-президентов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении президентские законопроекты о порядке формирования Совета Федерации, включающем появление пожизненных сенаторов, а также о возможности лишать парламентариев полномочий в случае выявления иностранного гражданства. Также в повестку вошли законопроекты о дополнительных гарантиях для экс-президентов и о штрафах за призывы к отчуждению территорий.

Согласно предложенному порядку формирования верхней палаты парламента, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ туда смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи получат этот пост пожизненно.

В законопроекте указано, что сенаторы - представители РФ назначаются указом президента на шесть лет или пожизненно. Причем пожизненно глава государства может назначить не более семи сенаторов. Речь идет о гражданах, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Назначение сенаторов является его правом, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время.

Отдельно прописан порядок вступления в должность для экс-президентов. Руководитель государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением президентского срока или досрочно, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов, на это ему отведены три месяца.

Другим президентским законопроектом расширяется перечень оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов Госдумы. Поводом для этого станет факт выявления наличия у сенатора или депутата гражданства другого государства. Если в ходе проверок у парламентария будет выявлено иностранное гражданство, он прекратит свои полномочия. Кроме того, сдать сенаторское удостоверение придется в случае несоблюдения ценза оседлости - правила проживания в течение определенного количества лет на территории субъекта РФ, который парламентарий представляет в СФ.

Гарантии неприкосновенности

Кроме того, в повестку на вторник включен внесенный главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом законопроект, которым предусмотрены дополнительные гарантии для экс-президентов.

Согласно документу, для лишения неприкосновенности бывшего главы государства Госдума должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Действующим законодательством установлено, что сейчас процедуру лишения неприкосновенности может инициировать председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму. Также законопроектом уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента.

Штрафы за призывы к отчуждению

Также депутаты рассмотрят во втором чтении законопроекты о лишении свободы за повторные призывы к отчуждению территорий РФ, а также о введении административных штрафов за такое правонарушение, совершенное впервые.

Поправками предусмотрена административная преюдиция. Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то сначала будет наступать административная ответственность, а не уголовная, как сейчас. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. При этом за публичные призывы в интернете предусмотрены повышенные санкции.

При повторном нарушении в виде призыва к отчуждению территорий РФ наступает уголовная ответственность. Штраф предлагается повысить - он составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). Сохраняется при этом и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.