Лавров и президент МККК обсудят Нагорный Карабах и совместную борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Москве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обменяться оценками происходящего в ряде регионов мира, включая Нагорный Карабах, и обсудить возможные пути взаимодействия России с МККК в эпоху коронавируса. В свою очередь официальный представитель Красного Креста Рут Хетерингтон в преддверии визита сообщила ТАСС, что МККК ожидает дальнейшего углубления сотрудничества с Россией, направленного на облегчение воздействия конфликта на гражданских лиц.

Предполагается, что в Москве Маурер также проведет встречи по линии Минобороны и МЧС России.

Возвращение к мирной жизни в Карабахе

Как ожидается, ключевой темой дискуссий станет содействие МККК налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе после прекращения боевых действий. Организация рассчитывает беспрепятственно работать в регионе с местными властями и со своими партнерами из Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Этот вопрос поднимался в ходе телефонных разговоров Лаврова с азербайджанским и армянским коллегами.

Как указала официальный представитель Красного Креста, эскалация насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта крайне тяжело сказалась на гражданском населении, многие люди нуждаются в материальной и психологической помощи. В настоящее время представители МККК оценивают гуманитарные потребности в регионе и планируют расширить оказание помощи пострадавшим. Речь идет о медицинских средствах, продовольствии, предметах гигиены.

В соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Совместно с МККК эту работу координируют российские миротворцы.

Донбасс и Сирия

Другой важной темой переговоров могут стать усилия МККК в Донбассе. Президент Красного Креста в начале ноября посетил Киев, Луганскую и Донецкую народные республики и, вероятно, поделится с главой российского дипведомства своими оценками ситуации, а также расскажет о содействии МККК в вопросе обмена пленными.

Еще одной сферой приложения совместных усилий является Сирия. На прошлой неделе в Дамаске прошла международная конференция по содействию возвращению беженцам, в которой приняли участие представители России и Красного Креста. Стороны солидарны в недопустимости политизации оказания гуманитарной помощи сирийцам и вопросов возвращения беженцев в эту страну.