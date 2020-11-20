Посольство РФ в Чехии отвергло утверждения главы контрразведки о российских спецслужбах

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии решительно отвергло заявление директора Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михала Коуделки, обвинившего российские спецслужбы в терроризме. Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства, размещенном в пятницу в Facebook.

"Коуделка в интервью изданию Denik N от 19 ноября наряду с традиционным набором пропагандистских выпадов в адрес нашей страны обвинил российские спецслужбы в терроризме. Данное утверждение не имеет ничего общего с реальностью. Подобные бездоказательные публичные обвинения со стороны официальных лиц являются абсолютно недопустимыми", - подчеркивается в комментарии.

Глава чешской контрразведки коснулся в интервью ситуации со смертью бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко и предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Президент Чехии Милош Земан на протяжении многих лет критикует работу контрразведки и самого Коуделки, которому отказывается присвоить генеральское звание. Хозяин Пражского града заявил в четверг, что будет рекомендовать правительству не продлевать срок его пребывания на посту главы контрразведки, который завершается летом 2021 года, на предстоящие пять лет.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. Юристы вдовы признали, что на момент смерти он уже несколько лет за деньги работал на спецслужбы Великобритании (внешняя разведка MI6) и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.