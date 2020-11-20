Путин: для России урегулирование в Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности

НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе для внутренней безопасности РФ.

"Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - сказал глава государства в пятницу на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Путин отметил, что Россию с Азербайджаном и Арменией "связывают многовековые связи". "Это имеет для нас и внутриполитическое измерение, и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал он.

"Направление СНГ для России является приоритетным во внешней политике, это очевидная вещь для всех, это очень важно с экономической точки зрения", - заверил президент РФ. По его оценке, Россию и республики бывшего Советского Союза "связывают особые отношения". "Это глубокая кооперация, взаимозаменяемость", - назвал российский лидер некоторые аспекты взаимодействия.

Защита святынь

Россия рассчитывает на подключение к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе ЮНЕСКО, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), заявил Путин.

"Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских", - сказал глава государства, отметив, что этот вопрос "имеет важное нравственное, человеческое измерение".

"Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО. Рассчитываем также и на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов", - подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, МИД РФ даны поручения по активной работе на направлениях гуманитарного сотрудничества по Карабаху, и Москва ожидает "получения в ближайшее время весомых результатов".

"Все наши гуманитарные усилия и деятельное подключение профильных международных структур в дальнейшем помогут выходу на надежное долгосрочное политическое урегулирование нагорнокарабахской проблемы", - подчеркнул президент РФ. Он добавил, что Россия будет и далее на этой основе выстраивать взаимодействие со своими партнерами по Минской группе ОБСЕ. "Надеюсь, что наша работа продолжится", - сказал Путин.

Решение гуманитарных проблем

Россия в ближайшее время направит представительную делегацию для решения насущных проблем, в том числе гуманитарных, в Нагорном Карабахе, сообщил Путин.

Российский лидер напомнил, что он находится в "постоянном контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане". "Мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время в Армению и Азербайджан будет направлена российская делегация в составе руководителей ряда министерств и ведомств", - сказал Путин.

Задачей делегации станет рассмотрение "актуальных, самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления от 9 ноября", включая гуманитарную проблематику, пояснил президент.

"Рассчитываю, что предстоящие консультации помогут серьезно продвинуться на эти направлениях", - добавил он.

Безопасные условия для работы сотрудников гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе созданы, заявил Путин. По его словам, сейчас "особое значение приобретает задача мобилизации и международной помощи", а базовые условия для этой работы уже созданы благодаря российским миротворцам.

"Знаю, что во многих странах люди обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, сопереживают людям, которые попали там в очень сложное положение. Но сейчас безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций созданы, обеспечены, а поле для совместных усилий на этом направлении самое обширное", - сказал Путин.

Как считает глава государства, лидирующая роль в этом принадлежит Международному комитету Красного Креста. "Его президент Петер Маурер два дня назад побывал в Москве и подтвердил готовность организации наращивать активность и в Ереване, и в Баку, и в Степанакерте, конечно, тоже полагаясь при этом на поддержку России и наших миротворцев", - напомнил российский лидер.

Путин считает важным, чтобы этому примеру последовали "представители других международных структур, таких как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и Служба ООН по разминированию".

"На последующих этапах, когда мы вплотную подойдем к постконфликтному восстановлению, свою позитивную роль должна будет сыграть и Программа ООН по развитию", - добавил он.

Все гуманитарные усилия России в Нагорном Карабахе должны идти на благо армянскому и азербайджанскому народам, заявил Путин. "Подчеркну особо: все наши гуманитарные усилия, помощь должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам", - сказал он. Россия сопереживает "всем, кто попал в беду", подчеркнул Путин.

Путин предупредил, что в случае возобновления войны в Нагорном Карабахе кровь будет на руках тех, кто пытается затормозить реализацию достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта. "Люди, которые пытаются это сделать [затормозить реализацию договоренностей], должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно - война, - подчеркнул президент. - И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на руках тех, кто пытается торпедировать эти договоренности". "Это все должны понимать и отдавать себе в этом отчет", - добавил он.

О попытках затормозить реализацию договоренностей, зафиксированных в заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азрбайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на совещании рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сказали", - отреагировал на эти слова российский лидер.

Четкая и слаженная работа российских миротворцев

Путин дал высокую оценку работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев", - заявил глава государства в пятницу на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

По его словам, "оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв".

Путин поручил миротворцам обеспечить в контакте с Ереваном и Баку стабилизацию обстановки в покидаемых армянскими военными районах. "После выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе из Агдамского, из Лачинского, там все-таки остаются мирные граждане - армяне", - сказал Путин.

"Ясно, что наши миротворцы стоят на линии разделения. <…> Нужно наладить связь с обеими сторонами, в данном случае и с азербайджанской стороной, с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, которая бы создала условия для совместного проживания людей обеих национальностей без всяких конфликтов на бытовой почве", - поручил Путин, обращаясь к командующему российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустаму Мурадову.

Путин подчеркнул, что ему известно о добрых отношениях генерала с обеими сторонами. "Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции, да, конечно, это конфликтующие стороны, но конфликт закончен. Все-таки это цивилизованные люди, и я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что отсутствие бытовых конфликтов - "это уже ответственность азербайджанской стороны в полной мере этого слова". "Но я знаю настрой президента Азербайджана. Он как раз именно с таких позиций и подходит к организации будущей работы, но на первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и вам, чтобы иметь информацию о том, что происходит, и вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и с азербайджанскими коллегами", - поручил Путин Мурадову. "Есть, товарищ верховный главнокомандующий", - ответил тот.

То же самое, по словам Путина, касается и объектов исторического, культурного и религиозного наследия. Он добавил, что президент Алиев "исходит из того, что азербайджанские власти возьмут все под контроль, обеспечат доступ к этим религиозным объектам представителей как армянской стороны, так и азербайджанской".

Один из таких старейших христианских монастырей, по словам Путина, находится в зоне контроля российских миротворцев. "Здесь тоже нужно обеспечить доступ как армян, так и азербайджанцев. И в Азербайджане есть христиане, причем это одна из древних христианских церквей. Надо это все иметь в виду", - посоветовал глава государства, говоря о том, как в контакте с обеими сторонами стоит налаживать режим работы.

Сохранение мира

Путин поставил задачу продолжить работу по сохранению мира в Нагорном Карабахе, поддерживая тесный контакт с Азербайджаном и Арменией, а также в полной мере задействовать потенциал центра гуманитарного реагирования. "Прошу продолжить выполнение задач по сохранению мира в регионе, поддерживать тесный контакт с представителями как Армении, так и Азербайджана, а также обеспечить эффективную работу межведомственного центра гуманитарного реагирования, в полной мере задействовать его большой потенциал", - сказал глава государства.

"Эта работа большая, она должна быть нацелена на конечный результат, а конечным результатом может быть конкретная помощь абсолютно конкретным людям, тем, кто в этой помощи сейчас нуждается", - указал Путин.

Путин поручил содействовать любым общественным международным организациям в оказании помощи жителям Нагорного Карабаха. "Наших представителей, в том числе в гуманитарном центре, который мы создаем, хочу нацелить на то, чтобы они самым активным образом при посредничестве и прямом участии Министерства иностранных дел способствовали любым силам, любым общественным международным организациям в осуществлении этого благородного дела - оказании помощи людям, которые там сейчас находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта", - подчеркнул он.

Путин также поручил как можно оперативнее разобраться с тем, на какую помощь смогут рассчитывать жители региона, пострадавшие в результате вооруженного конфликта.