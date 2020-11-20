Лавров обсудил с гендиректором ЮНЕСКО урегулирование гуманитарной ситуации в зоне Карабаха

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле использование потенциала этой организации в деле охраны памятников культуры и религиозных объектов в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, в частности в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также [в области] восстановления образовательной системы в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

С российской стороны выражена поддержка инициативы Азуле по направлению в регион предварительной миссии по изучению практических возможностей работы в упомянутых областях по согласованию с заинтересованными сторонами.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и ЮНЕСКО. Лавров и Азуле подтвердили большое значение скорейшего начала выполнения меморандума между ЮНЕСКО и Государственным Эрмитажем о взаимодействии в охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в сирийских Алеппо и Пальмире.

"Российский министр заострил роль ЮНЕСКО в обеспечении подлинно универсального подхода к продвижению международного сотрудничества в сферах компетенции организации, что весьма актуально в ситуации, когда ряд государств выступает под флагом "мультилатерализма" с инициативами, не опирающимися на коллективную выработку общеприемлемых позиций, и пытаются злоупотреблять авторитетом ЮНЕСКО", - подчеркнули в министерстве.

Азуле выразила признательность за поздравления российского руководства по случаю 75-летия возглавляемой ей организации. Лавров и гендиректор ЮНЕСКО условились продолжать контакты по упомянутым и другим вопросам на повестке дня организации.