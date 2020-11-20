Лавров заявил о наличии попыток затормозить выполнение заявления по Карабаху

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия ощущает наличие попыток затормозить выполнение заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и не позволить ему состояться полностью. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, посвященном российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

"Есть, к сожалению, тенденция - мы ее чувствуем, - которая направлена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется. Попытки изменить характер миротворческой операции мы тоже наблюдаем, пока подспудные, но они тоже имеют место", - сказал Лавров.

Он добавил, что МИД совместно с Минобороны, МЧС и российскими пограничниками участвует в оценке ситуации на земле. "[Мы] коррелируем соответствующим образом те сигналы, которые посылаем международным организациям, поощряя их как можно активнее предлагать свои возможности для скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, вопросов сохранения культурного наследия в зоне конфликта", - отметил глава российского дипведомства.

Красный Крест

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) заинтересованы в самом тесном сотрудничестве с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, заявил Лавров.

"На данном этапе мы концентрируемся на работе с международными организациями: это прежде всего МККК. <...> [Представители МККК] заинтересованы в самом тесном контакте с нашими миротворцами и с Межведомственным центром гуманитарного реагирования. Эти задачи вы уже обозначили, мы активно ими руководствуемся", - заявил Лавров, обращаясь к президенту.

По его словам, уникальность МККК заключается в том, что у комитета есть представительства и в Ереване, и в Баку, и в Степанакерте, из которого его сотрудники были вынуждены выехать на время активных боевых действий, но в который вернулись несколько дней назад. Лавров отметил, что президент этой организации Петер Маурер, который побывал в Москве 17 ноября, подробно обсуждал перспективы взаимодействия по ситуации в Карабахе с российской стороной в МИД, Минобороны, МЧС и в других ведомствах РФ.

Около 90 тыс. представителей гражданского населения с армянской стороны и 45 тыс. с азербайджанской нуждаются в помощи из-за конфликта в Нагорном Карабахе, заявил Лавров. "По линии комиссара ООН по делам беженцев важно составить верную статистику по количеству людей, нуждающихся в помощи. По прикидкам, речь идет о порядка 90 тыс. человек, которые ушли в Армению, и примерно о 45 тыс. азербайджанцев, которые на фоне боевых действий покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы", - сказал он.

Министр отметил, что в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заинтересованы в поддержке всех вовлеченных сторон, чтобы они "могли развернуть свою работу, в том числе помогая тем, кто был вынужден покинуть родные очаги, при этом предотвращая насильственное выселение, как это могло происходить в Шуше". "[Она] в целом не сильно пострадала, туда сейчас направляется много желающих из Азербайджана. Наши миротворцы активно содействуют этим процессам", - указал Лавров.

"Отдельный вопрос - это исторические беженцы, которые покинули регион еще в 1992-1994 годах, еще во время той войны", - добавил министр.